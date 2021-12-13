Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gelin ve damatın sahne şovu kötü bitti
Hindistan’da gelin ve damat sahne şovu sırasında bindikleri salıncağın ipinin yanarak kopması sonucu yere çakıldı.
Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Raipur kentindeki bir düğünde gelin ve damat sahnede salıncak, dansçılar ve volkanlar ile şov yapmak istedi.
Şov sırasında gelin ve damadın bindiği salıncağın ipinin yanarak kopması ile çift yaklaşık 4 metre yüksekten yere çakıldı.
Çiftin düştüğünü görenler çığlık atarken, birçok kişi yardım için sahneye koştu. Çiftin kazada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.
Etiketler: Hindistan
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