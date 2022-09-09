Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 23:15Son Güncelleme: Kaynak: Azerbaycan Savunma Bakanlığıı, AA
'TurAz Kartalı 2022' tatbikatı sona erdi
Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı "TurAz Kartalı 2022" sona erdi.
"TurAz Kartalı 2022" tatbikatı sona erdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TurAz Kartalı 2022" ismi verilen tatbikatta, Türk ve Azerbaycanlı pilotların temsili düşmanın hava ve yer hedeflerinin imhası, alçak ve orta irtifalarda pilotaj ve savaş manevraları ile diğer görevleri yerine getirdiği bildirildi.
Açıklamada, pilotların verilen görevleri profesyonelce yerine getirdiği ve tatbikatın başarıyla sona erdiğinin altı çizildi.
Etiketler: Azerbaycan Tatbikat Haberleri
Son Haberler
- 00:02
- 23:13
- 23:04
- 22:55
- 22:49
Sıradaki Haber
New York'ta 'çocuk felci' alarmı: Felaket Acil Durumu ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz