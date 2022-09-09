Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD Başkanı Joe Biden, 96 yaşında vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ancak detayları henüz bilmediğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Dün vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Biden, "Detayları henüz bilmiyorum ama katılacağım." ifadesini kullandı.
İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ı da tanıdığını belirten Biden, kendisiyle henüz görüşmediğini sözlerine ekledi.
Etiketler: ABD Joe Biden İngiltere İkinci Elizabeth
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