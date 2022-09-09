ABD’nin New York eyaleti, çocuk felci virüsü sebebiyle alarmda.

Eyaletteki bazı şehirlerde atık suda çocuk felci virüsü tespit edildi.

Durumun ciddiyeti nedeniyle 9 Ekim’e kadar "Felaket Acil Durumu" ilan edildi.

Virüse, ilk olarak 21 Temmuz’da Rockland şehrinde rastlandı. Ardından Orange ve Sullivan'da da virüs görüldü.

"Tedavisi olmayan ölümcül bir hastalık"

Yetkililer, çocuk felcinin tedavisi olmayan ölümcül bir hastalık olduğunu vurguladı.

Virüsle savaşmada tam aşılanmanın önemine işaret edilirken, aşılı olmayanlardan derhal aşılarını tamamlamaları istendi.

Yapılan açıklamada, yetersiz aşılanmış kişilerin savunmasız olduğuna dikkat çekildi.

Son 3 yılda aşılanma oranları düştü

Çocuk felci ABD’de 1979’da tamamen ortadan kalktı.

Virüsünün yeniden ortaya çıkma sebebinin "aşılanmayanlar" olduğu düşünülüyor.

New York sağlık makamları son 3 yılda aşılanma oranlarının düştüğünü belirtti. New York City’de 6 ay ila 5 yaş arasındaki çocukların yüzde 14'ünün aşılarının tamamlanmadığı açıklandı.