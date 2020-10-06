Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus hava kuvvetlerine bağlı F-5 tipindeki bir askeri uçak Tatavin vilayetindeki çöl bölgesinde düştü.

Ülkenin güneyindeki Tatavin vilayetine bağlı Remada bölgesi yakınlarında bir keşif misyonu sırasında askeri uçağın düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği ve olayın araştırılması için bir askeri teknik komitenin görevlendirildiği paylaşıldı.

Uçağın düşüş nedenine ilişkinse açıklamada bir detay verilmedi.

