Tunus hükümet Sözcüsü Nasreddin Nesibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un yakınındaki Ben Arus'ta yer alan Bukernin Dağı'nı kaplayan ormanlık alanda dün başlayan yangının yüzde 90'ının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan Savunma Bakanlığı da bir açıklama yayımladı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Bakanlık, Tunus ordusuna ait iki helikopter ve bir C130 tipi uçakla yangına müdahale edildiğinin bilgisini paylaştı.

Söndürme çalışmalarının halen devam ettiği kaydedildi.

Cezayir, dün Tunus'un talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele için bu ülkeye 2 helikopter ile 20 adet yangın söndürme aracı gönderdiğini duyurmuştu.