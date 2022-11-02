Tunus Genel İşçi Sendikasına bağlı Tunus Birleşik Ulaşım Sendikası Genel Sekreteri Muhammed Hac Hamdi, Tunus Ulaşım Şirketi çalışanlarının ekim ücretlerini alamadıkları için greve başladıklarını belirterek, "Şirket çalışanları, ulaşım araçlarındaki eksiklikler, kötü çalışma şartlarının üzerine ücretlerini de alamadıkları için genel greve başladı" dedi.

Greve katılan çalışanların ücretleri ödenene kadar greve devam etme kararı aldığını aktaran Hamdi, Tunus hükümet yetkilileri ile grevin sonlandırılması için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.