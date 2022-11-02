Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta toplu taşıma şirketi çalışanları genel greve gitti
Tunus’ta kamuya ait Tunus Ulaşım Şirketi çalışanları ekim ayı ücretleri ödenmediği gerekçesiyle iş bıraktı.
Tunus Genel İşçi Sendikasına bağlı Tunus Birleşik Ulaşım Sendikası Genel Sekreteri Muhammed Hac Hamdi, Tunus Ulaşım Şirketi çalışanlarının ekim ücretlerini alamadıkları için greve başladıklarını belirterek, "Şirket çalışanları, ulaşım araçlarındaki eksiklikler, kötü çalışma şartlarının üzerine ücretlerini de alamadıkları için genel greve başladı" dedi.
Greve katılan çalışanların ücretleri ödenene kadar greve devam etme kararı aldığını aktaran Hamdi, Tunus hükümet yetkilileri ile grevin sonlandırılması için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Etiketler: Tunus
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