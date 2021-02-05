Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte bin 270 yeni vaka tespit edildi, bin 601 kişi sağlığına kavuştu.

Böylece vaka sayısı 213 bin 949'a, iyileşenlerin sayısı da 169 bin 300'e ulaştı. Bakanlık, salgındaki can kaybının da 68 artışla 7 bin 48'e yükseldiğini açıkladı.

Akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahatlerin, toplantı ve gösterilerin yasaklanması gibi önlemlerle salgını kontrol altına almaya çalışan Tunus yönetimi, şubat sonunda aşılama işlemlerine başlayacağını duyurmuştu.

