Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 03:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta son 24 saatte 68 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tunus'ta koronavirüs salgınında son 24 saatte 68 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 48'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte bin 270 yeni vaka tespit edildi, bin 601 kişi sağlığına kavuştu.
Böylece vaka sayısı 213 bin 949'a, iyileşenlerin sayısı da 169 bin 300'e ulaştı. Bakanlık, salgındaki can kaybının da 68 artışla 7 bin 48'e yükseldiğini açıkladı.
Akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahatlerin, toplantı ve gösterilerin yasaklanması gibi önlemlerle salgını kontrol altına almaya çalışan Tunus yönetimi, şubat sonunda aşılama işlemlerine başlayacağını duyurmuştu.
Etiketler: Koronavirüs
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