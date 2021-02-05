Yerel basında yer alan habere göre, Başsavcı Mendelblit, karantinanın uzatılmasının iptaline gerekçe olarak söz konusu kararın kabinede oy birliğiyle alınmamasını gösterdi.

Netanyahu ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümeti anlaşmasında önemli kararların kabinede oy birliği ile alınmasını öngören maddeyi hatırlatan Mendelblit, bu nedenle karantinanın uzatılması kararının geçersiz olduğunu söyledi.