Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 03:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Başsavcısı, hükümetin karantinayı uzatma kararını iptal etti
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin ülkede bu sabah sona erecek koronavirüs karantinasının iki gün daha uzatılması kararını iptal etti.
Yerel basında yer alan habere göre, Başsavcı Mendelblit, karantinanın uzatılmasının iptaline gerekçe olarak söz konusu kararın kabinede oy birliğiyle alınmamasını gösterdi.
Netanyahu ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümeti anlaşmasında önemli kararların kabinede oy birliği ile alınmasını öngören maddeyi hatırlatan Mendelblit, bu nedenle karantinanın uzatılması kararının geçersiz olduğunu söyledi.
Etiketler: İsrail Karantina Koronavirüs
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