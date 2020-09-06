Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde turistik Suse vilayetinde devriye görevi yapan Ulusal Muhafızlık ekip otosuna arkadan bir otomobil çarptı.

Araçtan inen saldırganların ekibe bıçakla saldırdığı ve polislere ait bazı silahlara alıp kaçtığı belirtilen açıklamada, saldırıda bir polisin öldüğü, birinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin çevrede arama çalışması başlatarak saldırganları kovaladığı, çıkan silahlı çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğü, gaspedilen silahlara da el konulduğu bildirildi.

Bu arada İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Bakan Şerafeddin, olayın bir "terör saldırısı" olduğunu açıkladı.

Öte yandan, isminin gizli kalmasını isteyen bir güvenlik kaynağı, saldırıyla ilişkili bir şüphelinin yakalandığını ve olay yerine götürüldüğünü bildirdi.