Başbakan Meşişi, Tunus'taki sağlık durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Ülkedeki koronavirüs kaynaklı ölümler 1900'ü geçti. Eğer kurallara uyulmazsa durum tehlikeli hale gelebilir ve bu sayı 6-7 bine yükselebilir." diye konuştu.

Toplum farkındalığının virüsle mücadelede kritik olduğuna dikkat çeken Meşişi, devletin tüm güvenlik birimlerinin de önlemlere yönelik denetimleri sıkılaştırdığını belirtti.

Ülkede bugüne kadar 1920 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 71 bin 569'a ulaştı.