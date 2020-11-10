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Tunus'ta COVID-19 uyarısı: Ölümler 3 katına çıkabilir
[Fotoğraf: AFP]
Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, ülkede koronavirüsle ilgili kurallara uyulmazsa can kayıplarının 3 katına çıkabileceği uyarısında bulundu.
Başbakan Meşişi, Tunus'taki sağlık durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Ülkedeki koronavirüs kaynaklı ölümler 1900'ü geçti. Eğer kurallara uyulmazsa durum tehlikeli hale gelebilir ve bu sayı 6-7 bine yükselebilir." diye konuştu.
Toplum farkındalığının virüsle mücadelede kritik olduğuna dikkat çeken Meşişi, devletin tüm güvenlik birimlerinin de önlemlere yönelik denetimleri sıkılaştırdığını belirtti.
Ülkede bugüne kadar 1920 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 71 bin 569'a ulaştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 11:42
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