Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir yakınındaki Kasrin vilayetinde kendisini yakan kameraman Abdurrezzak Zerki'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

"Zorlu hayat şartları karşısında umudunu yitiren Zerki'nin içinde bulunduğu durumu protesto etmek için kendisini yaktığı" ifade edilen sendika açıklamasında, kameramanın ölümünden "basın sektörünü iş kanunun denetiminden uzak çalıştırmaya müsaade eden devletin" sorumlu olduğu savunuldu.

"Kendi başıma devrim yapacağım"

Tunus'un Kasrin vilayetinde yerel bir televizyon için çalışan Abdurrezak Zerki isimli kameraman dün kendisini ateşe vermeden önce sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Bu, Kasrin halkına bir çağrı. Ben, kendi başıma devrim yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kasrin'de gece düzenlenen protestolara müdahale

Tunuslu kameramanın hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından Kasrin vilayeti gece saatlerinde protestolara sahne oldu.

Lastik yakıp barikat kurmaya çalışan ve polise taş atan göstericilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Muhammed Buazizi de 2011 yılında kendisini yakmıştı

Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin 2011 yılında, yerel güvenlik güçlerinden gördüğü kötü muamelenin ardından kendisini ateşe vererek hayatını kaybetmesi, kısa sürede pek çok ülkeye yayılan "Arap Baharı" adlı sürecin fitilini ateşlemişti.

2011'deki devrimin ardından Zeynel Abidin bin Ali yönetimini devirerek demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında büyük başarılar kaydeden Tunus, peş peşe gelen hükümetlerle istihdam, kalkınma, refah gibi devrimin ekonomik vaatlerini karşılamakta yetersiz kaldı. "Arap Baharı"nın son kalesi durumundaki Tunus bugün, alım gücünün düşmesi, artan enflasyon, yüksek işsizlik ve özellikle genç işsizliği gibi sıkıntılarla mücadele ediyor.

Kaynak: AA