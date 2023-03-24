Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, yasa dışı göç girişimlerine yönelik operasyonlara dair yazılı açıklama yaptı.

Cebabli, Deniz Kuvvetleri bünyesindeki ekiplerin, düzensiz göç girişimlerini engellemek için birçok şehirde operasyon düzenlediğini belirterek "Son 24 saatte Binzert (Kuzey), Sfaks (Güney) ve Mehdiyye (Güneydoğu) açıklarında düzenlenen operasyonlarda 26 düzensiz göç girişimi engellendi. 25’i Tunuslu diğerleri Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 1080 göçmen gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin göç girişimlerine yönelik operasyonlarının devam ettiğini aktaran Cebabli, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin adli makamlara sevk edildiğini kaydetti.

7 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Cebabli dün yaptığı açıklama, ülkenin güney ve doğu kıyılarında tekneleri alabora olan göçmenlerden biri bebek olmak üzere 7 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus’a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.