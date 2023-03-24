Meloni, Brüksel’de dün ve bugün yapılan AB Liderler Zirvesi'nin sonunda, İtalyan basınına zirvenin sonuçlarını değerlendirdi.

Başbakan Meloni, "İtalya'nın Avrupa Konseyinin sonuçlarından oldukça memnun olduğu söylenebilir." dedi.

Zirvede göç konusunun ele alış biçiminde bir değişiklik olduğunu ifade eden Meloni, "Ama göç konusu, AB'nin amaçları arasında bir öncelik olmaya devam ediyor. Uygulamanın sonuçlarına bir sonraki AB Konseyinde bakılacak. Bu da şunu gösteriyor, bu tek seferlik bir girişim değildi. Somut sonuçlar elde etmek üzere çalışıyoruz." diye konuştu.

Meloni, ABD'deki banka iflasları ve İsviçre'deki bankacılık krizi hatırlatılarak, Avrupa bankacılık sistemine dair durumun sorulması üzerine, "Temelleri sağlam ve istikrarlı bir sistemden söz ediyoruz. Özel bir endişe duymuyorum." yanıtını verdi.

Meloni, daha önce göç konusu başta olmak üzere farklı konularda ters düştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinden memnun olduğunu belirterek, "Jeopolitik cephedeki senaryo ve karmaşık durum üzerine uzun ve kapsamlı bir görüşme oldu. İşbirliği isteği var." ifadesini kullandı.