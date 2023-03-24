Hong Kong basınındaki haberlere göre Çin Kaynaklar Şirketi CRC'ye ait Cheung Sha Wan semtindeki depoda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle geniş bir bölge dumanlardan etkilendi.

Yangında depoda çalışan 4 kişi ile 2 itfaiye görevlisi hafif yaralanırken çevredeki konutlar ve okullardaki yaklaşık 3 bin 400 kişi tahliye edildi.

[Fotoğraf: AP]

Rezidansa dönüştürülmesi planlanan deponun inşaatında meydana geldiği açıklanan yangın nedeniyle şehirde 3. düzey yangın alarmı verildi.

Yangın bölgesine 220'den fazla itfaiyeci ve sağlık görevlisi sevk edilirken depo ve çevresi kordona alındı.

Yangın yaklaşık 7 saatte kontrol atına alınırken tahliye edilenler için yakındaki spor merkezinde geçici barınak oluşturuldu.