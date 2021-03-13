Rusya'ya ait Sputnik V aşısından 30 bin dozun 10 Mart Çarşamba günü ülkeye ulaşmasıyla birlikte başkentteki Kubbetul Menze Sahra Hastanesi çalışanları aşılandı.

54 yaşındaki hemşire Mehraziye el-Hemami, aşı olmasının ardından aşı konusunda Sağlık Bakanlığının tercihine güvendiğini söyledi. Hemami, aşılamaya sağlık personelinden başlanmasının beyaz ordunun çabalarının onaylandığının göstergesi olduğunu savunarak, salgınla mücadelede çaba sarf etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Diğer bir sağlık görevlisi Amine Abdunnur da Tunusluları Sağlık Bakanlığına güvenmeye ve aşı olmaya davet etti.

Tunus, 500 bin doz Sputnik V aşısı alınması konusunda Rusya ile anlaşmış, 30 bin dozluk ilk parti çarşamba günü ülkeye ulaşmıştı. Ülkeye Sputnik V aşısının dışında gelecek hafta 137 bin doz AstraZeneca, 94 bin doz Biontec-Pfizer aşısının ulaşması bekleniyor.

Tunus Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede salgının başlangıcından bu yana 8 bin 329 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 240 bin 617 kişi enfekte oldu, 206 bin 863 kişi de iyileşti.