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Dünya
AA 16.08.2023 13:41

Tunus'ta 630 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunuslu yetkililer bir gecede düzenlenen 18 operasyonda 630 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Tunus'ta 630 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: Reuters]

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, ülke kara sularında bir gecede 18 düzensiz göç girişiminin engellendiği belirtildi.

Operasyonda, Akdeniz'i geçmeye çalışan 80'i Tunuslu, 550'si Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 630 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ülkenin güneyindeki Safaks ilinde düzensiz göç düzenlediği ya da arabuluculuk yaptığı şüphesiyle 20 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Yetkililerin ayrıca operasyonlar kapsamında insan kaçakçılığı için kullanılan motorlar ve deniz araç-gereçleriyle 216 bin dolardan fazla para ele geçirdiği belirtildi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Cezayir ve Libya'nın ortasında yer alan Tunus, İtalya'nın güneydeki adalarına yakın olması sebebiyle düzensiz göçmenler için bir geçiş rotası.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Her yıl çok sayıda Afrikalı göçmen Avrupa hayaliyle çıktıkları deniz yolculuğunda can veriyor.

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