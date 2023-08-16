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Dünya
TRT Haber 16.08.2023 13:25

İtalya Pekin ekseninden uzaklaşıyor: Türkiye'nin Akdeniz'deki önemi daha da artacak

Çin, bir buçuk trilyon dolarlık proje ile İpek Yolunu yeniden canlandırmayı hedefliyor. İtalya, Çin'in İpek Yolu projesine destek veren ilk G7 ülkesi olmuştu. Şimdilerde ise projeden çıkış sinyali veriyor. Uzmanlara göre, bu olası durum Türkiye'ye alan açabilir. Bu son gelişme, Türkiye'nin Akdeniz'deki önemini daha da artırabilir.

Fatih Yumuşakbaş
Fatih Yumuşakbaş
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"5 asır sonra Asya, dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geliyor. Batı dünyası, merkezi konumunu kaybederken dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya kaymakta olduğunu görmekteyiz. Tabiatı ile bu gelişmeler Asya’ya olan ilgiyi de rekabeti de artırmakta"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dile getirdiği bu ilgi ve rekabete; Çin ve ABD'nin dünya siyasetindeki güç mücadelesi etkili oluyor.

ALKÜ Öğretim Görevlisi Diren Doğan, rekabete ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:

Bu noktada kritik altyapılardaki Çin etkisi ve Çin'in ekonomik gücünün bütün dünyayı sarmış olması bu ülkelerde de bazı huzursuzlukları barındırıyor. Bu noktada gelecek konjonktür de dünya’nın bir taraftan ABD'nin vurgularıyla bir taraftan Çin'in ticari avantajlarıyla arada kalacağını göreceğiz.

İtalya, Çin'le imzaladığı anlaşmadan çekilmeyi planlıyor

Uzmanlara göre, Çin'in İpek Yolu projesine ilk destek veren ülkelerden İtalya; ABD'nin etkisiyle Pekin ekseninden uzaklaşma çabasında.

2022 yılında İtalya'da başbakan olan Giorgia Meloni seleflerinin aksine ülkesinin Çin politikasında değişim sinyalleri veriyor.

Diren Doğan "Meloni’nin iktidara gelmeden önceki açıklamaları da aslında Çin’le araya mesafe koymaya yönelikti." dedi.

Meloni, Çin ile ticaretin ülkesi aleyhinde olduğu görüşünü dile getirmekten kaçınmıyor.

Roma yönetimi, diplomatik ilişkileri artırıp dostluk grubu kurduğu Tayvan'ın İtalya'daki temsilcine "Büyükelçi" diye hitap ederek Çin ile ipleri geren bir adım attı.

Başbakan Meloni ayrıca, bizzat ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde İpek Yolu'ndan ayrılık tarihi olarak aralık ayını işaret etti.

Roma, eğer bu tarihe kadar resmi çekilme talebinde bulunmazsa proje kendiliğinden yenilenecek.

"İtalya'nın ayrılması Türkiye’ye Akdeniz'de daha fazla alan açacak"

Türkiye, değişen bu küresel dengede en avantajlı ülke konumunda.

İtalya ve Yunanistan’ın ABD ile yürüttüğü stratejiler. ABD’nin, Çin tehdidi dolayı bu ülkelerin biraz Çin’den çekilmesine sebebiyet veriyor. Bu noktada da bölgeyi düşündüğümüzde özellikle akdeniz havzasını düşündüğümüzde elbette Türkiye’ye biraz daha alan açılmış oluyor.
Diren Doğan ALKÜ Öğretim Görevlisi

Çin'in, Avrupa'ya ürünleri taşımak için oluşturduğu üç ticaret yolunun ikisi işlerliğini yitirirken Türkiye üzerinden geçen orta koridorun önemi ise artıyor.

Aslında 'Orta Koridor'a artık bir güneş doğuyor diyebiliriz. Burası özellikle 2015 yılında Türkiye’nin dahil olduğu bir yerden bahsediyoruz. Türkiye’nin lokomotif görevi gördüğü bir yerden bahsediyoruz. 600 milyar dolara varan bir ticaret hacmiyle çok önemli bir nokta.
Diren Doğan ALKÜ Öğretim Görevlisi

Pekin yönetimi ise İtalya’nın projeden çekilmesinin domino etkisi oluşturması ve İpek Yolu projesinin tıkanmasından endişe duyuyor. 

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