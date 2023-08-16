İtalya Pekin ekseninden uzaklaşıyor: Türkiye'nin Akdeniz'deki önemi daha da artacak

"5 asır sonra Asya, dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geliyor. Batı dünyası, merkezi konumunu kaybederken dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya kaymakta olduğunu görmekteyiz. Tabiatı ile bu gelişmeler Asya’ya olan ilgiyi de rekabeti de artırmakta"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dile getirdiği bu ilgi ve rekabete; Çin ve ABD'nin dünya siyasetindeki güç mücadelesi etkili oluyor.
ALKÜ Öğretim Görevlisi Diren Doğan, rekabete ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:
İtalya, Çin'le imzaladığı anlaşmadan çekilmeyi planlıyor
Uzmanlara göre, Çin'in İpek Yolu projesine ilk destek veren ülkelerden İtalya; ABD'nin etkisiyle Pekin ekseninden uzaklaşma çabasında.
2022 yılında İtalya'da başbakan olan Giorgia Meloni seleflerinin aksine ülkesinin Çin politikasında değişim sinyalleri veriyor.
Diren Doğan "Meloni’nin iktidara gelmeden önceki açıklamaları da aslında Çin’le araya mesafe koymaya yönelikti." dedi.
Meloni, Çin ile ticaretin ülkesi aleyhinde olduğu görüşünü dile getirmekten kaçınmıyor.
Roma yönetimi, diplomatik ilişkileri artırıp dostluk grubu kurduğu Tayvan'ın İtalya'daki temsilcine "Büyükelçi" diye hitap ederek Çin ile ipleri geren bir adım attı.
Başbakan Meloni ayrıca, bizzat ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde İpek Yolu'ndan ayrılık tarihi olarak aralık ayını işaret etti.
Roma, eğer bu tarihe kadar resmi çekilme talebinde bulunmazsa proje kendiliğinden yenilenecek.
"İtalya'nın ayrılması Türkiye’ye Akdeniz'de daha fazla alan açacak"
Türkiye, değişen bu küresel dengede en avantajlı ülke konumunda.
Çin'in, Avrupa'ya ürünleri taşımak için oluşturduğu üç ticaret yolunun ikisi işlerliğini yitirirken Türkiye üzerinden geçen orta koridorun önemi ise artıyor.
Pekin yönetimi ise İtalya’nın projeden çekilmesinin domino etkisi oluşturması ve İpek Yolu projesinin tıkanmasından endişe duyuyor.