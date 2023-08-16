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Dünya
AA 16.08.2023 12:58

Google'dan 20 bin Nijeryalıya dijital eğitim

Google, "Boşluğa Dikkat Edin" programı kapsamında Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 20 bin genç ve kadına dijital eğitim sunacak.

Google'dan 20 bin Nijeryalıya dijital eğitim
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima ve Google Afrika yöneticileri başkent Abuja'da bir araya geldi.

Google Batı Afrika Direktörü Charles Murito, toplantıda yaptığı açıklamada, Google'ın başlattığı "Boşluğa Dikkat Edin" programı kapsamında Nijerya'da 20 bin genç ve kadına dijital eğitim verileceğini belirtti.

Murito, programın veri bilimi, yapay zeka, web geliştirme ve mobil uygulama geliştirme gibi çeşitli alanlarda Nijeryalılara eğitim sunacağını kaydederek, programın Nijerya hükümetinin ülkede 1 milyon dijital istihdam oluşturmasına yardımcı olacağını söyledi.

Devlet Başkanı Yardımcısı Shettima ise Nijerya'nın, kalabalık genç nüfusu için dijital istihdam alanları oluşturmayı planladığını ifade etti.

Google'ın girişiminin hükümetin gençlerin dijital ekonomiye katılımını artırma taahhüdüyle uyumlu olduğunu belirten Shettima, hükümetin proje üzerinde ülkenin bankalarıyla da çalıştığını kaydetti.

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