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Dünya
AA 16.08.2023 12:10

ABD Savunma Bakanı, Pentagon atamalarının engellenmesini "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımladı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville'nin Savunma Bakanlığına (Pentagon) yapılacak atamaları engellemesini "eşi benzeri görülmemiş bir olay" olarak tanımlayarak senatörün bu davranışını eleştirdi.

ABD Savunma Bakanı, Pentagon atamalarının engellenmesini "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımladı
[Fotograf: İHA]

ABC News'in haberine göre Austin, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Mike Gilday'in veda töreninde Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri Komutanlarının atamalarının yapılamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Austin, "Bu toplu engel sebebiyle bugünden itibaren ABD Savunma Bakanlığı tarihinde ilk kez 3 askeri departman, başlarında Senato tarafından onaylanan liderler olmadan faaliyetlerine devam etmek zorunda." ifadesini kullandı.

300'den fazla general ve subayın terfisinin onayının Senato'da bekletildiğini kaydeden Austin, "Eşi benzeri görülmemiş, gereksiz ve tehlikeli bir durum." değerlendirmesini yaptı.

Austin ayrıca, "Bu durum Amerika'nın askeri hazırlığını zayıflatıyor. En iyi subaylarımızı elimizde tutmamızı güçleştiriyor ve çok sayıda asker ailesinin hayatını alt üst ediyor. Ordumuz, aileleri, müttefiklerimiz, ortaklarımız ve ulusal güvenliğimiz daha iyisini hak ediyor." dedi.

Tuberville'in ofisi ilgili pozisyonların boş olmadığını belirtiyor

Atamaları engelleyen Tuberville'in ofisi ise eleştirilere karşı, pozisyonların boş olmadığını ve bunlara vekalet eden deneyimli yetkililerin bulunduğunu ifade ediyor.

Tuberville ayrıca, "engellemeyi kendisinin yapmadığını ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın herhangi bir adayı oylamaya zorlama yetkisine sahip olduğunun" altını çiziyor.

Öte yandan, Schumer'ın, askeri adaylık sürecinin siyasallaştırılması olarak nitelendirdiği bu seçeneği reddettiği belirtiliyor.

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