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Dünya
AA 16.08.2023 11:42

Tagarev: Rusya'nın silah yedek parçası ihracat ambargosunun Bulgaristan'a etkisi sınırlı

Rusya tarafından "dost olmayan" ülkelere eski Sovyetler Birliği (SSCB) ve Rus yapımı silahların yedek parça satışının yasaklanmasının Bulgaristan'ın savunma sanayisine etkisinin sınırlı olacağı bildirildi.

Tagarev: Rusya'nın silah yedek parçası ihracat ambargosunun Bulgaristan'a etkisi sınırlı
[Fotograf: Reuters]

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın açıkladığı yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede Rus silahları üretim veya onarım lisansıyla çalışan işletmelerin sayısının oldukça az olduğunu belirten Tagarev, "Rusya'nın silah yedek parçası ihracat ambargosunun Bulgaristan'a etkisi sınırlı." dedi.

Tagarev, durumdan etkilenecek az sayıdaki işletmelerde farklı alternatiflerin bulunacağını anlatarak, "Aslında Rusya'nın çok daha büyük iddiaları var ancak o iddiaların hiçbiri Bulgaristan devletinden kabul görmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bulgar Silahlı Kuvvetleri hala önemli ölçüde eski Varşova Paktı standartlarında üretilen silahlar kullanıyor. Bu standartlarda üretim yapan Bulgaristan'ın savunma sanayi sektörü ile Moskova arasında ciddi bir lisans anlaşmazlığı yaşanıyor.

Hava sahasının korunmasından görevli eski MiG-29 Rus yapımı jetlerden oluşan hava filosunun bakımı konusunda sorunlar yaşayan Bulgaristan, 6 MiG motorunun onarımını Polonya'ya yaptırıyor. ​​​​​​​

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, dün, Rusya'nın, aralarında Bulgaristan'ın da yer aldığı, "dost olmayan" ülkelere silah yedek parça ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

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