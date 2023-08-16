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Dünya
AA 16.08.2023 11:32

Kuzey Kore ülkeye yasa dışı giren ABD'li askerin "iltica etmek" istediğini iddia etti

Kuzey Kore, ülkeye "izinsiz ve yasa dışı" girdiği belirtilen ABD'li asker Travis King'in, "ABD ordusunda maruz kaldığı ayrımcılık ve insanlık dışı muamele" nedeniyle Kuzey Kore veya üçüncü bir ülkeye "iltica talebinde bulunmak" istediğini ileri sürdü.

Kuzey Kore ülkeye yasa dışı giren ABD'li askerin "iltica etmek" istediğini iddia etti
[Fotograf: Reuters]

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), King'in durumuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.

King'in, Kuzey Kore sınırını geçmesinin "ABD ordusunda gördüğü kötü muamele ve ayrımcılıktan" kaynaklandığını itiraf ettiği iddia edildi.

"Amerikan toplumunda var olan eşitsizlikten dolayı hayal kırıklığı yaşadığı" ifade edilen King'in, bundan dolayı Kuzey Kore veya farklı bir ülkeye "iltica etmek istediği" aktarıldı.

King'in sınırdan "kasten izinsiz geçtiği", Kuzey Koreli yetkililerce gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın hala devam ettiği kaydedildi.

"ABD, King'in güvenli şekilde ülkesine geri dönmesini sağlamaya odaklandı"

ABD Savunma Bakanlığından bir sözcü, Kuzey Kore'nin iddiasına dair Yonhap'a yaptığı açıklamada, ABD'nin King'in güvenli şekilde ülkesine geri dönmesini sağlamaya odaklandığını belirtti.

Söz konusu açıklama, Kuzey Kore'nin, King'in Kuzey'e ya da üçüncü bir ülkeye "sığınma isteğini" dile getirdiğini iddia etmesinden kısa süre sonra geldi.

"Pyongyang'ın iddialarını" doğrulayamayacaklarını belirten sözcü, "Bakanlığın önceliği King'i eve getirmektir. Bunun için mevcut tüm kanallar aracılığıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Travis King olayı

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz'da "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havalimanında uçağın kapısından pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle geri dönen King'in, daha sonra havalimanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.

Güney Kore'deki BM Komutanlığı, ABD'li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore'den bilgi talebinde bulunulduğunu ve gelen ilk yanıtta King'in gözaltına alındığının bildirildiğini duyurmuştu.

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