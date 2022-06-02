Tunus İşçi Partisi, Cumhuriyet Partisi, Demokratik Akım Partisi, Tekatül Partisi ile Kutup Partisi, Tunus’ta yeni anayasanın oylanacağı referanduma ilişkin değerlendirme yapmak üzere ortak bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Siyasi partiler olarak, halkın kaderini tek taraflı olarak belirlemeye yetkisi olmadığını düşündüğümüz için halkımıza referandumu boykot etme çağrısı yapıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Referandumun Anayasaya ve uluslararası kriterlere aykırı olduğu savunulan açıklamada, “Ülkenin parçalanma tehlikesine karşı, ulusal egemenliği her türlü ihlalden korumak, Siyonist oluşumla normalleşmeye karşı koymak, kazanılmış özgürlükleri korumak, kamusal ve bireysel saldırılara karşı bir dizi saha ve medya faaliyeti yürütülecektir.” denildi.

Açıklamada, bütün siyasi ve sivil güçler referanduma karşı birlik olmaya ve Tunus'un kötüleşen siyasi ve sosyal krizden kurtulma yollarını tartışmak üzere kapsamlı bir ulusal diyalog için çalışma yapmaya davet edildi.

Tunus’taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını duyurdu.