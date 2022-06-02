Fas Sağlık Bakanlığı, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu ve endişeye yol açacak bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Söz konusu kişi, onaylı sağlık prosedürleri altında tıbbi gözetimde tutuluyor.

Virüsün yayılmasını önlemek için, temaslıların belirlenmesi adına çalışmalar sürdürülüyor.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 3 şüpheli maymun çiçeği vakası kaydedildiği, henüz doğrulanmış bir vaka olmadığı belirtilmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.