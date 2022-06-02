Yonhap'taki habere göre, Halkın Gücü Partisi (PPP), yerel seçimlerde başkent Seul de dahil olmak 17 belediye başkanlığı koltuğundan 12'sini alırken, ana muhalefetteki Demokrat Parti (DP), 5 koltuk kazandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, seçim sonuçlarını, halkın ekonomiyi canlandırma çağrısı olarak değerlendirdi.

Yerel seçimlerde, 17 belediye başkanının yanı sıra vali, yerel meclis üyeleri de dahil olmak üzere 3 bin 600 temsilci belirlendi.

Ülkede, martta yapılan devlet başkanlığı seçimini PPP'nin adayı Yoon Suk-yeol kazanmıştı.