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Dünya
AA 03.08.2023 23:35

Tunus'ta 150 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunuslu yetkililer ülkenin doğu kıyılarında düzenlenen 3 operasyonda 150 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Tunus'ta 150 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Sfaks ve El Mehdiyye açıklarında 3 düzensiz göç operasyonunun düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Tunus ve Sahra Altı Afrika ülkeleri uyruklu 150 düzensiz göçmen kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Yakalanan göçmenlerin Tunuslu yetkilileri tehdit ettiğine ve keskin aletlerle saldırı girişiminde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, takviye kuvvetlerin gelmesiyle durumun kontrol altına alındığı kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

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