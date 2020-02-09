Tunus Yerel İşçi Sendikası başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte, "Kudüs Filistin'in başkentidir", "dönüş hakkından vazgeçmek yok", "utanç anlaşmasının geçersiz kılınması ulusal bir görevdir" şeklinde sloganlar atıldı.

ABD ve İsrail bayraklarını da ateşe verildi

Gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan eylemciler, ABD ve İsrail bayraklarını da ateşe verdi.

Tunus Yerel İşçi Sendikası yetkilisi Yusuf el-Avadeni, "Bu eylem ile başta işçi sınıfı olmak üzere halkı, Filistin meselesi konusunda bilgilendirmek ve onların her daim Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde olmalarını istiyoruz." dedi.

İsrail ile normalleşmenin suç olduğunun duyurulması ve Trump'ın sözde barış planının engellenmesi isteklerini dile getiren Avadeni, Tunus makamlarına da "siyonist oluşumla her türlü normalleşmenin suç sayılması konusundaki tutumlarına ilişkin bir açıklama" çağrısında bulundu.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.