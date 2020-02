ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planı ve Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakı konularında değerlendirmelerde bulundu.

"Haritalandırma süreci tamamlanmadan ilhak edilmemeli"

İsrail ile ABD'nin ortaklaşa kuracağı komisyonun haritalandırma süreci tamamlanmadan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhak edilmemesi uyarısında bulunan Friedman, "Komisyonun çalışmaları bitmeden önce yapılacak herhangi bir tek taraflı işlem, planı ve ABD'nin ilhakı tanıması ihtimalini tehlikeye atar." ifadesini kullandı.

Israel is subject to the completion a mapping process by a joint Israeli-American committee. Any unilateral action in advance of the completion of the committee process endangers the Plan & American recognition.