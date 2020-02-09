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Brüksel'de Ciara fırtınası nedeniyle 60 uçuş iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Belçika genelinde etkili olan Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Brüksel Havalimanına uçuşlarını iptal etti.
Belçika genelinde etkili olan Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda şirket uçuşlarını iptal etti.
60 uçuş iptal edildi
Brüksel Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saatte yaklaşık 110 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için aralarında British Airways, Lufthansa ve KLM’nin de bulunduğu hava yolu şirketlerinin 60 uçuşunun iptal edildiği aktarıldı.
Rüzgarın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların internet sitesi üzerinden uçuşlarıyla ilgili bilgi alabileceklerini belirtti.
Etiketler: Belçika Ciara fırtınası brüksel havalimanı uçuş iptalleriSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 14:54
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