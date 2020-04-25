Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti liman müdürü Enis Kemmun, çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu 140 konteyner yüklü ticaret gemisinin Sfaks limanından Libya'nın başkenti Trablus'a doğru yola çıktığını belirtti.

Geminin yolculuğunun 48 saat süreceğini anlatan Kemmun, bu ticari seferlerin her 10 günde bir yapılacağını ve başlangıç olarak ihracatla sınırlı olacağını kaydetti.

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini daha önce yaptığı açıklamada, ihraç mallarının daha önce kara yolu üzerinden Libya'ya gönderildiğini, ancak yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı önlemler sebebiyle sıkıntılar yaşanmasından dolayı deniz yolunu açmak durumunda kaldıklarını söylemişti.

Tunus ile Libya arasında 2013 yılında da bir deniz ticaret yolu açılmış ancak güvenlik nedenleri yüzünden proje başarılı olamamıştı.