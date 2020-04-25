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Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı
[Fotoğraf: AA]
İsviçre'nin ünlü Matterhorn Dağı'na, koronavirüsle mücadelede destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.
İsviçre’nin ünlü Matterhorn Dağı'na farklı günlerde farklı ülkelerin bayrakları koronavirüs ile mücadelede destek amacıyla yansıtılıyor. Dağa yansıtılan bayraklar arasında Türk bayrağı da yer aldı.
Etiketler: Matterhorn Dağı türk bayrağı koronavirüsle mücadeleSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 22:56
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