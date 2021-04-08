Tunus Cumhurbaşkanı Said: Libya ile hedeflerimiz ortaktır
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde, "Libya ile kaderimiz bir, hedeflerimiz ortaktır" dedi.
Libya'da 16 Mart'ta göreve gelen Dışişleri Bakanı Necla el-Menkuş, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Tunus'ta, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi.
Kartaca'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği alanlarının geliştirilmesi konuları ele alındı.
İki ülkenin mevcut zorlukları aşma konusundaki kararlılığına dikkat çeken Said, "Libya ile kaderimiz bir, hedeflerimiz ortaktır" dedi.
"İş birliğini güçlendirmek için Tunus'la çalışmak istiyoruz"
Libya Dışişleri Bakanı Menkuş ise Tunus Cumhurbaşkanı Said'in mart ayında Libya'ya gerçekleştirdiği tarihi ziyarete atıfta bulundu.
Menkuş, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, farklı alanlarda iş birliğini güçlendirmek için Tunus'la çalışmak istediğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Menkuş, Libya krizinde oynadığı olumlu role duyulan minnettarlığın bir ifadesi olarak ilk yurt dışı ziyaretini Tunus'a gerçekleştirdiğini anlattı.
Tunus Cumhurbaşkanı Said, 17 Mart'ta Libya'ya ziyarette bulunmuştu. Said, Libya'da BM öncülüğündeki yeni yönetimin göreve başlamasının ardından ülkeye gelen ilk devlet başkanı olmuştu.