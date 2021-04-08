Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in, elçilik binasına girişi engellendi.

Personelden de elçilik binasını terk etmesi istendi.

Askeri ataşenin kendisine "artık ülkeyi temsil etmediğini" söylediğini söyleyen Minn, yaşananları "Londra'nın ortasında küçük bir darbe" olarak niteledi.

[Fotoğraf: AA]

Minn'in elçilik binası önünde bulunan aracında dinlendiği görülürken bir elçilik personeli büyükelçinin geceyi araçta geçireceğini söyledi.

Öte yandan, polisin elçilik binası etrafında yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Büyükelçi Minn, ülkesindeki darbeyi eleştirmişti

Büyükelçi Minn, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ülkenin iç savaşın eşiğinde olduğuna dikkati çekerek, "Myanmarlıların hayatını kaybetmesini görmek istemiyorum" demişti.

Minn, Büyükelçilik görevine Suu Çii hükümeti zamanında atandığını ve cunta yönetiminin emirlerini dinlemeyeceğini belirtmişti.

[Fotoğraf: AA]

Bunun üzerine Myanmar'da yönetime el koyan ordu, ülkedeki askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik eleştirileri nedeniyle Minn'den geri dönmesini istemişti.