ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ortadoğu'ya yönelik yeniden yapılanması sürüyor.

Bölgeye tüm asker gönderme ve geri çekme işlemlerini geçici olarak askıya almasının ardından ilk adım atıldı.

Çekilme takvimi açıklanmadı

Buna göre, Irak'taki muharip Amerikan askerlerinin geri çekilme süreci devam edecek. Ancak, çekilmeye ilişkin takvim açıklanmadı.

ABD ve Irak Dışişleri Bakanlarının yaptıkları toplantının ardından yapılan açıklamada, Irak güçlerinin kapasitesinin arttığına işaret edildi.

Eğitim ve danışmanlık hizmeti çerçevesinde askeri desteğin süreceği vurgulandı.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ise kararın, çekilmenin başlayacağı anlamına gelmediğini duyurdu.

Açıklamada, "Şu anda bazı askerlerin ne zaman çekileceğine dair herhangi bir mutabakat yok" denildi.