"Fransa'nın sömürge dönemi için özür dilemesi, Tunusluların hakkı."

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said bu açıklamayı, Fransa ziyareti sırasında yaptı.

Said, France 24 kanalına konuştu. Sömürge döneminde ve sonrasında Fransa'nın işlediği suçlara işaret etti, "Tunuslular, bağımsızlığın bedelini ağır ödedi. Özür onların hakkı" dedi.

Arapça konuşması tepki çekti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, göreve gelmesinin ardından Paris'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Kendisini davet eden Fransız mevkidaşı Macron ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Arapça konuşması ise bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.

"Tunus tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanına tercüman eşlik ediyor." yorumları yapıldı.