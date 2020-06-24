Tabela, TİKA tarafından 10 yıl önce Filistin'e ve Kudüslülere destek olmak için yapılan proje sonrasında asılmıştı.

TİKA tabelası, Kudüs'ün surlarının dışındaki tarihi mezarlık bölgesinde çevre düzenlemesi kapsamında bulunuyordu.

Kudüs'ün bir başka ilçesi Sur Bahir'de de TİKA'nın Filistin Milli Eğitim Bakanlığına desteğini gösteren tabela İsrailli belediye görevlileri tarafından kırıldı.

Dışişleri Bakanlığından tepki

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabında konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"O tabelaları sökebilirsiniz ama ümmetin gönlündeki Türkiye sevgisini asla sökemeyeceksiniz. Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir. O balyoz sadece TİKA'mızın tabelasına değil insanlığın kalbine indirilmiştir."

TİKA Filistin Koordinatörü ise tabelaların zamanında İsrail ile koordinasyon halinde asıldığını belirtti ve yapılan eylemi "vandalizm" olarak değerlendirdi.