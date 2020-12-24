Çoğunluğu Sahraaltı Afrika ülkelerinden olmak üzere 40 kadar düzensiz göçmenin bulunduğu balıkçı teknesi, Avrupa istikametindeyken Safakes kenti açıklarında battı.

Sahil Güvenlik ekipleri 20 kişinin cansız bedenine ulaştı, 5 kişiyi ise kurtardı.

Kayıp kişileri bulmak için çalışmalar sürüyor.

Tunus, 2011'den bu yana Afrika'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin uğrak noktası olarak öne çıkıyor.