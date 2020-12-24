Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: En az 20 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Tunus'un Safakes kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Çoğunluğu Sahraaltı Afrika ülkelerinden olmak üzere 40 kadar düzensiz göçmenin bulunduğu balıkçı teknesi, Avrupa istikametindeyken Safakes kenti açıklarında battı.
Sahil Güvenlik ekipleri 20 kişinin cansız bedenine ulaştı, 5 kişiyi ise kurtardı.
Kayıp kişileri bulmak için çalışmalar sürüyor.
Tunus, 2011'den bu yana Afrika'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin uğrak noktası olarak öne çıkıyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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