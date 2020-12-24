Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 152 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 178 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 54 bin 308'e, vaka sayısının da 1 milyon 183 bin 182'ye çıktığını aktardı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 371'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 924 bin 648 olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 253 bin 750 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 205 ilçenin "turuncu", 243 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.