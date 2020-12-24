İlk doz aşının yapıldığı Başbakan es-Sabah, "Bugün birkaç ay sürecek bir aşılama kampanyasını başlatıyoruz. Sizi temin ederim ki uygulamaya başlayacağımız aşı (Pfizer); güvenli ve uluslararası onaylı bir aşıdır ve en iyi çözümdür." dedi.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Abdullah el-Bedir, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının yapılan tetkikler sonucu onaylandığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Basil es-Sabah da aşının önce yaşlılara ve sağlık çalışanlarına uygulanacağını açıklamıştı.

Kuveyt'te son verilere göre, virüs nedeniyle 924 kişi hayatını kaybetti, 148 bin 773 kişi de enfekte oldu.