Cehabil köyü sakinlerinden alınan bilgiye göre, Tel Abyad'ın merkezinde yaşayan Mustafa Mamo, 17 Aralık'ta yeğeni Yusuf Mamo ile, cephe hattındaki evlerini kontrol etmek üzere köyüne gitti.

Bu iki sivil, teröristlerin köye sızarak evi talan etme ihtimaline karşı, kapı ve pencereleri tahtalarla kapatmak istedi. Ancak amca ve yeğen, evin zeminine PKK/YPG'li teröristlerce döşenen mayının infilak etmesiyle çöken çatının altında kaldı.

Patlamayla can veren iki sivilin durumu, günler sonra bazı köylülerin Mamo ailesinin yakınlarına ulaşmasıyla ortaya çıktı.

Cesetler alınamadı

Hayatını kaybedenlerden Mustafa Mamo'nun ağabeyi Ahmet Mamo, cephe hattının sıfır noktasındaki köye teröristlerin taciz atışları nedeniyle giremediklerini söyledi.

[Ahmet Mamo | Fotoğraf: AA]

Bazı akrabalarının köye bir şekilde ulaşıp enkaz altındaki cesetleri çıkarmaya çalıştığını belirten Ahmet Mamo, teröristlerin yaptığı saldırılar nedeniyle Tel Abyad'a geri dönmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Türk yetkililer müdahil oldu

Mamo, "Cenazeleri defnetmek istiyoruz. Cesetlere erişmek için Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye çağrı yaptık. Türkiye, çağrımıza kulak verdi." dedi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk yetkililer, sivillerin köylerine güvenli şekilde girebilmesi için Rus muhataplarıyla konuyu paylaştı.

Türk yetkililer, Rusya'nın bir an evvel teröristlerin Cehabil köyüne açtığı ateşi kestirmesini istedi.