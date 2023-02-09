Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Binlerce kişi hayatını kaybetti, onbinlerce kişi yaralandı.

Türkiye'ni yardımına, yine ilk koşan ülke dost ve kardeş Azerbaycan oldu.

Kurtarma ekiplerinin yanı sıra, Azerbaycan halkı da Türkiye için yardım seferberliği başlattı.

Özellikle sosyal medyada paylaşım rekoru kıran bir fotoğraf, adeta bu birlik ve beraberliğin sembolüne dönüştü.

Eski bir arabayla Bakü sokaklarında Türkiye'ye gönderilmesi için yorgan taşındığını gösteren fotoğraf, paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

Aracın sahibi Server Beşirli, yardım eden kardeşi İmamverdi Beşirli ve Asker Memmedov, Ictimai Tv'ye konuştu.

Server Beşirli, "Karda ve tipide bu felaketi biz de yaşadık. Elbisesiz, ayakkabısız kadınlar vardı. Biz de o dönemi yaşadık, o duyguyu biliyoruz. Kardeş Türkiye'nin başına gelen felakette elimizden gelen yardım buydu" dedi.

Kardeş Server Beşirli ise, "Sadece biz değildik, tüm Azerbaycanlılar, hatta başka ülkelerde yaşayan Azerbaycanlılar yardım etti. Hatta bir şeye şahit oldum orada bir kız geldi, montunu çıkardı, oraya teslim etti ve gitti. Elbette yardım büyük ya da küçük değil. Önümüzdeki günlerde kardeş ülkeye gıda yardımı göndereceklerini söylüyorlar." dedi.