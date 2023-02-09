Savunma Bakanı Richard Marles, Avustralya Yayın Kurumuna (ABC) verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marles, güvenlik endişesi nedeniyle Çinli teknoloji şirketlerine ait tüm gözetleme ekipmanlarının incelendiğini açıklayarak, binada bulunan diğer kameraların arasından Çin üretimi kameraların tespit edildiği anda kaldırılacağını söyledi.

Çinli teknoloji şirketleri Hikvision ve Dahua tarafından geliştirilen ve üretilen en az 913 kamera, dahili telefon, elektronik giriş sistemi ve video kayıt cihazının, Savunma Bakanlığının yanı sıra Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı da dahil hükümetin birçok binasında kullanıldığı belirtiliyor.

ABD'de Kasım 2022'de ulusal güvenlik endişesi nedeniyle 5 Çinli teknoloji firmasından "yeni iletişim ekipmanlarının" ithalatını ve bunların ülkede satışını yasaklamıştı.

Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de yer aldığı belirtilmişti.

Avustralya daha önce Çinli firmalar Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını da yasaklamıştı.