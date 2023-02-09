Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan 8'i çocuk 37 kişiyi kurtardı
[Fotograf: AA]
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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