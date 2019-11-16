TSK, Rasulayn'daki Suriyelilere yardım elini uzatmaya devam ediyor16 Kasım 2019 Cumartesi 20:38 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 20:47
Barış Pınarı Harekatı ile terörün izlerinin silindiği ve Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn’da ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.
Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Mehmetçik, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyelilerle paylaşıyor.
Rasulayn’da Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı, hem de hastalara sağlık taraması yapılarak tedavi hizmeti verildi.
Mehmetçik, Suriyelilerin terör baskısı olmadan kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmeleri için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı. Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerler, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştı.
Kaynak: TRT Haber