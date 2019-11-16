Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn’da ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Mehmetçik, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyelilerle paylaşıyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Rasulayn’da Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı, hem de hastalara sağlık taraması yapılarak tedavi hizmeti verildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Mehmetçik, Suriyelilerin terör baskısı olmadan kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmeleri için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı. Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerler, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Kaynak: TRT Haber