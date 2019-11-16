Dünya
Rusya'da irtifa kaybeden uçak evin bahçesine düştü16 Kasım 2019 Cumartesi 18:54 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 20:46
Rusya'da içinde 2 kişinin bulunduğu küçük uçak, bir evin bahçesine düştü. O anlar kameralara yansıdı.
Rusya'nın Vsevolozhsk şehrindeki bir evin bahçesine küçük uçak düştü.
Uçağın irtifa kaybederek, evin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yerel medya, uçakta 2 kişi olduğunu ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldıklarını yazdı.
Kaynak: DHA
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