Rusya'nın Vsevolozhsk şehrindeki bir evin bahçesine küçük uçak düştü.

Uçağın irtifa kaybederek, evin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel medya, uçakta 2 kişi olduğunu ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldıklarını yazdı.

Kaynak: DHA