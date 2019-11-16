Dünya
Gana'da aşırı yüklü tekne alabora oldu: 14 ölü16 Kasım 2019 Cumartesi 19:36 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 19:37
Batı Afrika ülkesi Gana'nın Savannah bölgesinde, bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.
Savannah bölgesinden yola çıkan yolcu teknesi, aşırı yük nedeniyle Yeji kenti yakınlarındaki Makango Nehri'nde alabora oldu.
Olayda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, teknede kaç kişinin olduğu bilinmiyor.
Kaynak: AA