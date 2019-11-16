Dünya

Gana'da aşırı yüklü tekne alabora oldu: 14 ölü

16 Kasım 2019 Cumartesi 19:36 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 19:37

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Savannah bölgesinde, bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.