İngiltere'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne ara verilen saatlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Trump hakkında dedikodu yaparken yakalandı.

Trump'ın 40 dakika basın toplantısı yapması ve çalışma ekibiyle dalga geçen Justin Trudeau'ya Trump'tan sert tepki geldi.

Trump, Kanada Başbakanı hakkında "ikiyüzlü" ifadesini kullandı.

Savunma harcamaları konusunda Trudeau'yu çağırdığını "ve bundan çok mutlu olmadığını" söyledi.

Kaynak: AFP