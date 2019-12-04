Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin merkezinde Sikke yolu üzerinde bulunan UMH Başkanlık Konseyi Merkezi'nden silah sesleri geliyor.

Başkanlık Konseyi korumaları ile merkezi basan silahlı milisler arasında çatışmalar yaşandığı ve merkezin önünde zırhlı araçların bulunduğu ifade ediliyor.

Gelişmelere ilişkin UMH'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Hafter birliklerinden Trablus'a top atışı

Öte yandan askeri kaynakların ifadesine göre, Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından öğleden sonra Trablus'a yönelik top atışları başlatıldı.

Başkenti sarsan top atışlarına, uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı güçler tarafından karşılık verildi.

Kaynak: AA