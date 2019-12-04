ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kameraların karşısına geçti. Trump, Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine geri alınması konusundan bahsetti. Avrupa ülkelerinin bu konudaki isteksizliğine esprili bir dille değindi.

Trump'ın "Bazı sevimli DEAŞ militanlarını almak ister misiniz?" sorusuna Macron hazırlıksız yakalandı. DEAŞ ile ilgili uzunca bir konuşma yaparak durumu kurtarmaya çalışsa da ABD Başkanı'nın iğneleyici sözlerinden kurtulamadı.

Trump'ın çalışma ekibinin haliyle de dalga geçtiler

Zirveye ara verilen saatlerde ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson dedikodu yaparken yakalandılar kameraya.

Buckingham Sarayı'nda yaşanan olayda 3 lider gözlerden uzak olduklarını düşündükleri bir köşede sessiz sedasız Trump'ı çekiştirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Macron'a "Niçin geç kaldınız?" diye sordu. Macron, Trump'a yüklendi.

Kanada Başbakanı Trudeau da konuşmaya katıldı, Trump'ın çalışma ekibinin haliyle dalga geçti. Zirvedeki yoğun gündem arasına yansıyan bu diyaloglar yüzleri gülümsetti.

Kaynak: TRT Haber