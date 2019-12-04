NATO Zirvesi'nde liderlerden Trump dedikodusu04 Aralık 2019 Çarşamba 14:11 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 14:51
İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO Zirvesi'nin yoğun ve sert gündemi, Batılı liderlerin zaman zaman dedikoduya varan esprili diyalogları ile renklendi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kameraların karşısına geçti. Trump, Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine geri alınması konusundan bahsetti. Avrupa ülkelerinin bu konudaki isteksizliğine esprili bir dille değindi.
Trump'ın "Bazı sevimli DEAŞ militanlarını almak ister misiniz?" sorusuna Macron hazırlıksız yakalandı. DEAŞ ile ilgili uzunca bir konuşma yaparak durumu kurtarmaya çalışsa da ABD Başkanı'nın iğneleyici sözlerinden kurtulamadı.
Trump'ın çalışma ekibinin haliyle de dalga geçtiler
Zirveye ara verilen saatlerde ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson dedikodu yaparken yakalandılar kameraya.
Buckingham Sarayı'nda yaşanan olayda 3 lider gözlerden uzak olduklarını düşündükleri bir köşede sessiz sedasız Trump'ı çekiştirdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Macron'a "Niçin geç kaldınız?" diye sordu. Macron, Trump'a yüklendi.
Kanada Başbakanı Trudeau da konuşmaya katıldı, Trump'ın çalışma ekibinin haliyle dalga geçti. Zirvedeki yoğun gündem arasına yansıyan bu diyaloglar yüzleri gülümsetti.
Kaynak: TRT Haber