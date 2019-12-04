Kyodo haber ajansına göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Başbakan Şinzo Abe'nin dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile başkent Tokyo'da bir araya geldiği görüşmede Basra Körfezi'ne askeri güç gönderilmesi konusunun ele alındığını açıkladı.

Başbakan Abe'nin, İran'ın Basra Körfezi'ndeki ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğinin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini Arakçi'ye hatırlattığını aktaran Suga, "Bilgi toplama kapasitesini artırmak ve ticari taşımacılık operasyonlarının güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ni Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğümüzü açıkladık." dedi.

Suga, Japonya'nın İran ile yakın koordinasyonunu sürdürdüğünü ifade etti.

İran Japonya'nın bölgeye güç göndermesine karşı

Japonya Başbakanı Abe ile görüşmesinin ardından NHK televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Tahran'ın Basra Körfezi'nde yabancı askeri güçlerin konuşlanmasına karşı olduğunu belirtmişti.

Arakçi, Abe ile gerçekleştirdiği görüşmede de İran'ın tutumunu kendisine ilettiğini aktararak, "Herhangi bir yabancı gücün bölgede bulunmasının istikrar, güvenlik ve barışa katkı sağlayacağına inanmıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran ziyareti sırasında, 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyinde bulunan Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait 2 tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran karşılıklı birbirini suçlamıştı. Körfez'de 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu.

Suga, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin koalisyonuna katılmayacaklarını ancak Japonya'ya petrol taşıyan tanker ve gemilerin güvenliğini sağlamak için bölgeye savaş gemileri göndereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA